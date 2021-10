Lützen/MZ - Für Fußgänger in Lützen wird es in Zukunft etwas sicherer: Im Jahr 2023 soll eine Fußgängerampel im Bereich des Marktes an der Ernst-Thälmann-Straße gebaut werden. Darüber informierte Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) in der jüngsten Stadtratssitzung.

Demnach werde es sich bei der Überquerungshilfe nicht nur um einen bloßen Fußgängerüberweg handeln, sondern tatsächlich um eine Ampelanlage. Eine vergleichbare befindet sich in Lützen in der Nähe des Schlossparks. Die Entscheidung darüber sei nach einer offiziellen Besichtigung vor Ort gefallen. So hätten sich am 23. September Mitarbeiter der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), des Straßenverkehrsamts, der Polizei und der Lützener Verwaltung an der Durchgangsstraße (B 87) getroffen, um zu klären, wie die Situation für Fußgänger im Marktbereich sicherer gestaltet werden könne. Die LSBB habe sich als sogenannter Baulastträger dann für die Fußgängerampel ausgesprochen, sagt Weiß und fügt an: „Ich denke, das ist eine gute Nachricht.“ Baubeginn soll 2023 sein. Im gleichen Atemzuge werden dann auch die Gehwege am Markt barrierefrei umgebaut.

Die Situation für Fußgänger im Zentrum von Lützen beschäftigt Stadtrat und Verwaltung schon länger. So wurde beispielsweise in der Vergangenheit über eine Tempo-30-Zone auf der Bundesstraße nachgedacht, für die jedoch die Argumente fehlten. Auch Radfahrer sind in Lützen zuweilen gefährlich unterwegs: An der Durchgangsstraße gibt es in Richtung Gustav-Adolf-Gedenkstätte keine Radwege.