Feuerwehreinsatz in Zorbau: Großbrand bei Suez Energie und Verwertung

Zorbau - Ein Großbrand hat am Wochenende Feuerwehren in Zorbau und Weißenfels in Atem gehalten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Zorbau-Gerstewitz berichtet kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einem Großbrand in einer ...

Ein Großbrand hat am Wochenende Feuerwehren in Zorbau und Weißenfels in Atem gehalten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Zorbau-Gerstewitz berichtet kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einem Großbrand in einer Klärschlammtrocknungsanlage.

„Aufgrund der komplexen Anlage dauerten die Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden“, so die Kameraden. Insgesamt seien fünf Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt worden. Die Anlage brannte nach Aussage der Feuerwehr fast komplett aus.

Die Klärschlammtrocknungsanlage gehört zum Zorbauer Unternehmen Suez Energie und Verwertung. Das hat sich auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Der Geschäftsführer des Unternehmens soll erst am Montag für Anfragen erreichbar sein. Laut Unternehmensangaben ist die Müllverbrennungsanlage erstmalig im Jahr 2005 in Betrieb genommen worden. Welcher materielle Schaden am Sonnabend entstanden ist, bleibt abzuwarten.

Am Sonnabendnachmittag waren die Zorbauer Feuerwehrleute für Nachlöscharbeiten ein zweites Mal zur Müllverbrennungsanlage ausgerückt. „Die Anlage wurde vollständig mit Schwerschaum geflutet, nachdem eine Widerentzündung nicht mehr ausgeschlossen werden konnte“, informiert die Wehr. Beim zweiten Einsatz sind 29 Feuerwehrleute, darunter ein Dutzend Atemschutzgeräteträger im Einsatz gewesen. Neben den Zorbauer Kameraden waren auch die aus Borau, Starsiedel und Kreischau zur Unterstützung vor Ort. (mz)