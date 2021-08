Feuerwehr rettet mehrere Personen nach Brand in Seniorenzentrum in Stößen

In einem Seniorenzentrum in Stößen ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen (Symbolbild).

Stößen/MZ/MIT - Schrecken im Seniorenzentrum Am Stockberg in Stößen (Burgenlandkreis): In der Küche der Pflegeinrichtung ist am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Brand ausgebrochen und hat mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, mussten Personen aus dem Objekt in Sicherheit gebracht und zwei Menschen medizinisch behandelt werden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren am Abend noch unklar.