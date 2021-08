Fans aus dem Burgenlandkreis freuen sich auf Björn Casapietra in Altenburg

Björn Casapietra singt am 28. August in Altenburg in der Brüderkirche.

Altenburg/MZ - Es ist schon ein paar Jahre her, dass sich die Zeitzer Musikfreunde am Konzert von Björn Casapietra im Dom St. Peter und Paul erfreuen konnten. Doch nun können seine Fans aus Zeitz und Umgebung und alle, die es werden wollen, den charismatischen Tenor in der thüringischen Nachbarstadt Altenburg erleben: Nach langen Monaten ohne sein Publikum und immer noch beflügelt von der begeistert aufgenommenen Premiere seiner neuen „Hallelujah“-Tour Anfang letzten Jahres bringt Björn Casapietra nun eine Fortsetzung seiner schönsten Himmelslieder in Kirchen und Konzertsäle.

Für ihn ein riesengroßes Aufatmen nach den stillen Zeiten der Corona-Pandemie. Nun will er seine Zuhörer wieder erfreuen, ihn unbeschwerte Momente schenken. Der Sänger ist seinem Motto über die Jahre stets treu geblieben: „Musik muss Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht unter die Menschen bringen“, sagt er, „besonders in unruhigen Zeiten.“ Und welche Lieder vermögen dies besser, als vertonte Gebete - seit nunmehr 20 Jahren sind sie schließlich schon Teil von Casapietras Charterfolgen, sind sie das, was in den Herzen der Zuhörer bleibt.

Lieder des Himmels sollen Casapietras Publikum im Inneren berühren

Nach den Erfolgen seiner letzten Jubiläumstour „10 Jahre Christmas Love Songs“, die Casapietra zusammen mit seinem Publikum in ausverkauften Kirchen und Theatern unter anderem in Leipzig, Görlitz, Stendal, Potsdam, Münster und Berlin feierte, freut er sich auch 2021 wieder auf „ein volles Haus“. Wenngleich noch unter Pandemie-Bedingungen: Er wird für seine Zuhörer singen, er will ihre Herzen berühren, will die Macht der Musik lebendig werden lassen. Und wer die Brüderkirche in Altenburg schon einmal bei einem Konzert erlebt hat, weiß, dass dieser Kirchenraum dafür prädestiniert ist. Was mit einem traumhaften „Amazing Grace“ begann, gipfelt auf seinem aktuellen Studioalbum in Leonard Cohens „Hallelujah“, einem ergreifenden Himmelslied sondersgleichen, dessen Casapietrasche Interpretation einem den Atem nimmt, ist zu lesen.

Die Lieder des Himmels sollen Casapietras Publikum im Inneren berühren. Der Tenor überzeugt nicht nur seit Jahren mit seiner musikalischen Darbietung, vielmehr spannt Björn Casapietra mit seiner gefühlvollen Stimme und seinem speziellen und augenzwinkernden Humor, einen eindrucksvollen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik, und belegt so, dass es keinen Widerspruch zwischen Anspruch und Unterhaltung gibt. Außerordentliches Können und die Liebe zu dem, was er tut, machen seine Konzerte zu etwas Besonderem. „Ich möchte Altenburg erobern“, sagt der Tenor. Und gern auch die Zeitzer, die am Samstag, 28. August, 19 Uhr den Weg in die Brüderkirche finden.

Karten gibt es bei Eventim-Vorverkaufsstellen, auf www.eventim.de, bei der Tourist-Information Altenburg, Tel. 03447/89 66 89.