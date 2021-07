Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Fahrzeug im Gegenverkehr :

Hohenmölsen - Am Mittwoch, kurz nach neun Uhr, hat sich in der Freiherr-von-Reichenbach-Straße in Hohenmölsen ein Unfall zwischen zwei Pkw ereignet. Laut der Polizei kam eine Pkw-Fahrerin in einer Kurve nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr.

Bei der Kollision wurde die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Beide Autofahrer

wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.