Droht der Burgenlandkreis ein Standort für Atommüll-Endlager zu werden?

Zeitz/Weissenfels/MZ - Droht der Burgenlandkreis ein Standort für ein Atommüll-Endlager zu werden? Die Böden im Landkreis würden jedenfalls „ideale Voraussetzungen“ dafür bieten, wie Christian Kah, Leiter des Umweltamts des Burgenlandkreises, am Mittwoch im Umweltausschuss des Kreistages sagte. Er bezog sich damit auf die wissenschaftlichen Kriterien, die die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) für die Standortauswahl festgelegt hat.

Laut BGE solle das Endlager demnach mindestens 300 Meter Gestein von der Erdoberfläche trennen. Prädestiniert dafür sei eine „ausreichend mächtige Schicht aus Tongestein, Steinsalz oder Kristallingestein“, die die radioaktiven Abfälle umgeben soll. Der Boden des Burgenlandkreises bestehe hauptsächlich aus beiden letzteren. Während im Osten kristallines Gestein vorherrsche, sei es im Westen des Landkreises hauptsächlich Steinsalz.

Verfahren noch am Anfang

Diese geologisch guten Bedingungen träfen aber auf 90 Regionen in Deutschland zu, worunter der Burgenlandkreis nur einer ist. „Das heißt also noch nicht, dass der Burgenlandkreis im näheren Auswahlverfahren ist, sondern zunächst einmal für die Erforschung der Gesteine mit ausgewählt wurde“, stellte Christian Kah klar. Auch Dezernentin Ariane Körner wies darauf hin, dass „wir immer noch am Anfang des Verfahrens“ stünden. Die BGE geht davon, dass die Entscheidung zum Endlagerstandort im Jahr 2031 fällt, mit der Fertigstellung des Lagers wird sogar erst 2050 gerechnet.

Drei Fachkonferenzen hat die BGE bislang durchgeführt, an denen auch Vertreter der Kreisverwaltung als untere Landesentwicklungsbehörde teilnahmen. Dabei ging es primär darum, die Kriterien für die Standortwahl zu erörtern. „Regionen, wo die Gefahr von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen groß ist, wurden gleich am Anfang ausgeschlossen. Seitdem kommen immer mehr Kriterien hinzu, bis irgendwann ein Ort gefunden ist“, erklärte Christian Kah den Auswahlprozess.

Bürgerbeteiligung geplant

Während einer Konferenz sei auch die Frage aufgekommen, ob der Endlagerstandort dort gewählt werden könne, wo der Widerstand aus der Bevölkerung am geringsten ist. „Nein, das ist kein Kriterium. Es geht um rein geologische Faktoren“, nannte der Umweltamtsleiter die Antwort aus der Konferenz. Im November steht noch eine sogenannte Statuskonferenz an. Voraussichtlich im März 2022 sollen die bislang 90 infrage kommenden Gebiete auf 20 bis 25 reduziert werden.

Laut Ariane Körner gebe es bereits eine Klage einer Einzelperson gegen die Standortsuche. Die Bürger sollen indes einbezogen werden, wozu die BGE derzeit Beteiligungsformate erarbeite. Auch im Burgenlandkreis seien Bürgerdialoge angedacht. Bereits jetzt können sich die Menschen mit Fragen, Sorgen und Anregungen an die BGE wenden.

Weitere Informationen unter www.endlagersuche-infoplattform.de.