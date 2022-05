Doch Nachhilfeangebote im Burgenlandkreis werden nicht angenommen

Weissenfels/Zeitz/MZ - Darüber, dass in der Corona-Pandemie viele Schüler wegen der Schulschließungen und teils unzureichenden Homeschoolings Lernrückstände erlitten haben, sind sich alle einig. „Nachhilfe ist in jedem Fall und praktisch in allen Fächern notwendig“, sagt etwa Matthias Zingel vom Vorstand des Kreiselternrats im Burgenlandkreis.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<