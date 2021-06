Diese beiden Osterfelder erleben ihre 14. Saison im Naturbad

Osterfeld - 23 Grad Luft-, 19 Grad Wassertemperatur - am Sonnabend konnten Schwimmmeister Thomas Teuscher und Mitarbeiterin Stefanie Jenke das Osterfelder Naturbad endlich für Wasserratten öffnen. Die warteten schon sehnsüchtig darauf, denn der geplante Start in die Badesaison in der Kleinstadt hatte sich um eine Woche verzögert, weil die Hinterlassenschaften von Wildenten die Wasserqualität beeinträchtigt hatten und das Gesundheitsamt deshalb auf Nachbesserung drängte. Etliche Liter Frischwasser wurden so in den vergangenen Tagen in das Becken gepumpt, so dass nun dem Badespaß nichts entgegen steht. Und so stürzten sich denn auch gleich nach der Eröffnung der Freizeiteinrichtung am Corseburger Weg die ersten Badelustigen in die Fluten. Der Osterfelder Bernd Blechschmidt hat dabei in diesem Jahr das Rennen um den ersten Badegast gewonnen. „Ich habe mir vorgenommen, täglich im Bad meine dreißig bis vierzig Schwimmrunden zu drehen“, berichtet der Inhaber einer Baufirma. Schon als Kind sei er gerne ins Osterfelder Bad gegangen, daran habe sich nichts geändert.

„Wir haben einige Stammgäste, die regelmäßig nur zum Schwimmen kommen“, weiß Stefanie Jenke, die gemeinsam mit Schwimmmeister Thomas Teuscher das städtische Bad in der 14. Saison betreut. Dabei gibt es für die 60-Jährige, die vor allem im Eingangsbereich und mit dem Eintrittskartenverkauf beschäftigt ist, in dieser zweiten Corona-Saison wiederum einiges zu beachten. „Die Gäste müssen sich registrieren, im Eingangsbereich, aber auch in den Toilettenräumen sowie am Imbiss Maske tragen. Zudem müssen wir die Handläufe, Türklinken und all das, was häufig berührt wird, alle zwei Stunden desinfizieren“, zählt sie einiges an zusätzlichen Auflagen auf. Auch die Anzahl der Badegäste, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten darf, sei limitiert, aber das kenne man schon aus dem Vorjahr. „Wir sind froh, dass wir überhaupt aufmachen dürfen“, fügt Thomas Teuscher freudig hinzu. Die ersten Dauerkarten hat Stefanie Jenke jedenfalls schon verkauft. Und sie weiß auch, welche Bedingungen im Vorjahr zu Saisonbeginn herrschten. „Da war das Wasser mit 17 Grad wärmer als die Luft, die nur 14 Grad hatte“, verrät ihr der Blick in ihre statistschen Aufzeichnungen. (mz)

Geöffnet ist das Osterfelder Naturbad montags bis freitags von 12 bis 19.30 Uhr. Sonnabends und sonntags sowie in den Sommerferien startet der Badespaß schon ab 10 Uhr.