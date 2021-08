Der Radiomacher aus Reuden

Reuden/MZ - Andreas Ritzer hat immer ein Liedchen auf den Lippen. Doch er singt nicht nur selber, sondern ist jetzt auch Radiomacher. Seit 1. August gibt es „Radio Elsteraue“ im Internet. Es ist ein reines Schlagerradio und sendet rund um die Uhr deutsche Schlager. So konnte man am Samstagabend die „Kaisermania 2018“ mit dem Schlagerstar Roland Kaiser im Radio Elsteraue noch einmal hören. Denn Ritzer selbst ist ein echter Fan von Roland Kaiser und war schon mehrfach bei den großen Konzerten in Dresden am Elbufer dabei. Leider fielen diese Veranstaltungen im zweiten Jahr in Folge der Pandemie zum Opfer und fanden nicht statt,

Doch wie entstand eigentlich die Idee für das Radio Elsteraue? „Ich bin ein großer Schlagerfan und höre gerne Radio MDR Sachsen“, erzählt der Mann aus Reuden. 2006 war er zum ersten Mal zum Tag der offenen Tür im Funkhaus in Dresden und durfte dort hinter die Kulissen schauen. Mit dem Moderator Frank Michael Bauer ist er bis heute befreundet und gemeinsam haben sie schon mal eine Radio-Sendung gestaltet. Nun moderiert Ritzer also seine eigene Sendung und hat sogar einen eigenen Radiosender . „Natürlich stehe ich noch am Anfang, künftig will ich Informationen über die Elsteraue und die weitere Region einbauen, denkbar wären zum Beispiel auch Veranstaltungstipps“, sagt Ritzer. Seim Sendestudio hat er sich dabei zu Hause eingerichtet. Zwischen 30 und 50 Hörer hat er bereits. Diese kommen nicht nur aus Reuden und Zeitz, sondern laut Internet-Statistik zum Beispiel auch aus Hamburg, Leipzig und Bernburg.

„Die Zeit ist einfach zu ungewiss“

Das Radiomachen ist aber erstmal ein Hobby. Sein Geld verdient er weiterhin als Verkäufer in einem Zeitzer Supermarkt. Daneben kennt man Andreas Ritzer in der Elsteraue vor allem von der Reudener Karnevalsgesellschaft. Er führt seit fünf Jahren als Präsident die Geschicke des Vereins und ist seit 15 Jahren im Reudener Karneval aktiv. In der Region ist Ritzer von seinen zahlreichen Auftritten bekannt, bei den Karnevalisten singt und tanzt er selber gern vor den Zuschauern. Doch auch die geplanten Faschingsfeiern fielen wegen Corona aus. Das war besonders schade, weil Reuden das 70-jährige Bestehen des Vereins gefeiert hätte. Doch außer einem kleinen Auto-Korso konnte leider nichts stattfinden. Wie es in der neuen Saison weitergehen soll, seht noch in den Sternen. „Im Sommer trafen wir uns zur Jahreshauptversammlung, aber viel planen konnten wir noch nicht. Die Zeit ist einfach zu ungewiss“, sagt der Präsident.

Zum Auftakt der närrischen Zeit am 11.11. wird es in Reuden keine Veranstaltung geben, so viel sei schon klar. An der Vorbereitung eines Programms werde aber gearbeitet. „Die Tänzerinnen beginnen wieder mit ihrem Training, denn sie brauchen die meisten Proben bis zum Auftritt“, sagt Ritzer. Vielleicht werde man bereits einstudierte Tänze sich noch einmal auffrischen. „Ich hoffe, dass wir wenigstens im Februar Fasching feiern können. Die Termine werde ich dann über das Radio bekannt geben“, sagt Ritzer. Auch Musikwünsche erfüllt er bis dahin seinen Hörern gerne.

Musikwünsche kann man per Mail senden an Studio-Reuden@web.de