Darum wünscht sich Lützen weitere touristische Tafeln an den Autobahnen

Das einzige Lützener Aushängeschild an der Autobahn 9 befindet sich direkt am Kreuz Rippachtal.

Lützen/MZ - Sie sind eine Ausnahme im deutschen Schilderwald. Denn die hellbraunen Tafeln mit weißer Schrift und Symbolik am Rande von Autobahnen sind unverfänglich; zeigen keine Verkehrsregeln an und drohen auch nicht mit Bußgeldern. Stattdessen dienen die sogenannten „Touristischen Unterrichtungstafeln“ nur der Heimatkunde. Und natürlich touristischen Werbezwecken, in dem sie Autofahrer zu einem spontanen Abstecher in die hiesige Kulturlandschaft bewegen sollen.