Bürger im Burgenlandkreis können sich weiterhin mit dem mobilen Impfbus schützen

Zeitz/MZ - Die Coronapandemie nimmt im Burgenlandkreis weiter an Fahrt auf. Der Inzidenzwert ist im Wochenverlauf um den Wert von knapp 15 gestiegen. Am Wochenbeginn lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei etwa zehn, am Freitag vermeldete die Kreisverwaltung einen Wert von knapp 25. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Inzidenz im Burgenlandkreis steigt

Zurückzuführen sind die steigenden Werte laut Kreisverwaltung vor allem auf Reiserückkehrer. Laut Mitteilung des Landratsamtes gab es am Freitagmorgen im Burgenlandkreis insgesamt 50 registrierte aktuelle Coronafälle. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es nur halb so viele. Damals hatten sich elf Menschen im Kreis innerhalb von sieben Tagen mit dem Virus angesteckt, jetzt stieg diese Zahl auf 36.

Vor allem betroffen ist Naumburg mit zehn neuen Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage und aktuell zwölf Infizierten. In Zeitz sind aktuell sechs Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, in Weißenfels ebenfalls. Allein vom Donnerstag zum Freitag gab es im ganzen Burgenlandkreis neun neue nachgewiesene Coronafälle. Stationär behandelt wird allerdings in SRH-Kliniken in Zeitz und Naumburg aktuell kein Corona-Patient, sagte am Freitag Kliniksprecherin Katrin Wiesner.

Aktuell ist die Impfbereitschaft „auf niedrigem Niveau“

Amtsärztin Ina Treu hatte bereits im Verlauf der Woche eindringlich geraten, „dass sich symptomatische Personen umgehend testen lassen“ sollten. Und weiter riet sie, bis zum Vorliegen des Testergebnisses Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden. Derweil kommt der Burgenlandkreis Bürgern, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, weiter entgegen. Der Coronaimpfbus, der seit Monatsanfang Städte und Dörfer anfährt, hat jetzt seine erste Runde beendet. Laut Kreisverwaltung haben sich in ihm bis Donnerstagnachmittag 1.223 Bürger impfen lassen.

Am Freitag in Tröglitz waren es bis gegen 15 Uhr weitere 60 - vom zwölfjährigen Kind bis zum 80 Jahre alten Rentner, hieß es vom Impfteam. Allerdings, so die Kreisverwaltung, befinde sich aktuell die Impfbereitschaft „auf niedrigem Niveau“. Schutz geholt hat sich allerdings Thomas Eichhorn aus Tröglitz. Die Entscheidung, so der 59-Jährige, sei ihm jedoch nicht ganz leicht gefallen. Aber seine Frau habe ihn letztlich überzeugt. Im ihrem Umfeld, so Eichhorns Frau Kathrin, habe es eine Coronaerkrankung gegeben und da habe sie sich gesagt, dass sie die Krankheit nicht haben wolle. Der Impfbus beginnt am Montag seine zweite Runde durch die Region. Ab 10 Uhr steht er auf dem Roßmarkt in Zeitz.