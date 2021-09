Bleibt der Profi-Sport dauerhaft in Hohenmölsen?

Hohenmölsen/MZ - Profi-Sport gibt es seit September auch im beschaulichen Hohenmölsen. Die Handballer des HC Burgenland (HCB) absolvieren derzeit ihre Drittliga-Heimspiele in der Glück-Auf-Sporthalle neben dem Agricolagymnasium. Was einen Naumburger Verein in die Drei-Türme-Stadt verschlägt? Die eigentliche Spielstätte, das Euroville in Naumburg, konnte dem HCB keine festen Anwurfzeiten bieten, zu voll ist der Belegungsplan der Halle, sagt Klub-Präsident Uwe Gering. Deshalb hat der Verein seiner langjährigen Spielstätte nun den Rücken gekehrt - zumindest vorerst. Alle Drittligaspiele im Jahr 2021 - sieben sind es insgesamt - bestreitet der HCB in Hohenmölsen, die Duelle gegen Hannover (24:24) und Bernburg (26:24) fanden bereits statt.

Feste Spielzeiten

Und nicht nur sportlich konnten sich die ersten Ligaduelle in Hohenmölsen sehen lassen - der HCB fühlt sich wohl in Hohenmölsen und von der Stadt sehr gut aufgenommen. „Die Rahmenbedingungen sind optimal“, sagt Gering zufrieden. Denn: Anders als im Euroville kann der Klub seine Heimspiele zu festen Zeiten - samstags 19.30 Uhr - austragen. Auch die Zuschauerzahlen passen und liegen mit 250 bis 300 auf dem gleichen Niveau wie im Euroville. „Unsere Anhänger aus Naumburg, Prittitz und Weißenfels kommen auch nach Hohenmölsen“, sagt Gering, zumal sich auch schon der eine oder andere Einheimische zu den bisher zwei HCB-Ligaheimspielen in die Glück-Auf-Halle verirrt hat.

Denn Hohenmölsen, so Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) sei einst mal eine Handballhochburg gewesen. Mit dem SV Großgrimma gibt es in der Stadt auch noch einen Verein, der eine Handballabteilung besitzt. „Für die Stadt sind die Begegnungen des HCB eine Bereicherung“, sagt Haugk, der nicht ausschließen will, dass der Klub künftig weitere Spiele in der Stadt austrägt.

„Optimale Bedingungen“

Das gilt quasi schon als sicher, denn laut Vereinschef Gering werden die letzten vier Hauptrundenspiele der laufenden Saison Anfang 2022 zwar wieder im Euroville stattfinden. Die Partien der sich dann anschließenden Final- oder Abstiegsrunde würden dann aber wieder in Hohenmölsen ausgetragen werden. Plant die erste HCB-Mannschaft womöglich einen kompletten Umzug in die Glück-Auf-Halle, die weitaus weniger belegt ist als das sich in privater Hand befindliche Euroville in Naumburg? „Wir können uns ganz gut vorstellen, auch weiter in Hohenmölsen zu spielen. Wir haben dort optimale Bedingungen und die Halle ist genau richtig für uns“, sagt Gering. Zumal es bis auf das Euroville keine passende Halle in der Kreisstadt gibt und diese auch nicht in Aussicht ist.

Jedoch: Der HCB sei immer noch ein Naumburger Verein mit vielen Sponsoren aus Naumburg und Umgebung. Weitere Ausflüge oder gar ein kompletter Umzug nach Hohenmölsen hängen nicht nur von der Meinung des Vereinsvorstands, sondern auch von den Sponsoren ab, so Gering.