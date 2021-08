Betrüger ergaunern mehrere 10.000 Euro von einer Frau in Elsteraue

Elsteraue - Eine Frau in der Gemeinde Elsteraue bei Zeitz ist von Betrügern um mehrere 10.000 Euro geprellt worden. Laut Polizei hatte die Frau vor mehreren Wochen per Post einen Gewinn in Aussicht gestellt bekommen.

Danach war sie telefonisch von einem Unbekannten unter Angabe verschiedener Gründe aufgefordert worden, Geldbeträge zu überweisen, um ihren angeblichen Gewinn erhalten zu können. Immer wieder habe die Frau die geforderten Beträge an den Anrufer überwiesen, so die Beamten weiter. Am Freitag vergangener Woche zeigte die Frau den Betrug schließlich bei der Polizei an.