Drogenhandel: Angeklagter aus Hohenmölsen zu krank für Verhandlung

Richter ruft Arzt von 43-jährigem Angeklagten in Hohenmölsen an.

Halle/Hohenmölsen/MZ - Auch der zweite Versuch ist fehlgeschlagen: Erneut ist der Prozessauftakt im Verfahren gegen einen 43 Jahre alten Mann aus Hohenmölsen vor dem Landgericht in Halle geplatzt. Er muss sich wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels in acht Fällen und bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten (die MZ berichtete).