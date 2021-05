8.500 neue Impfdosen für den Burgenlandkreis

Zeitz - Spitzenplatz für Zeitz: In der am Mittwoch veröffentlichen Coronastatistik für den Burgenlandkreis steht für die Stadt in der Rubrik Sieben-Tage-Inzidenz eine Null. Das bedeutet, dass es hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in der Stadt keine offiziell erfassten Corona-Neuinfektionen gegeben hat. Das hat im Moment keine andere Region des Burgenlandkreises zu bieten. Allerdings galten in der Stadt noch fünf Menschen als Infizierte.

Lage entspannt sich weiter

Die Coronalage hat sich in den vergangenen Tagen nicht nur in Zeitz spürbar entspannt, sondern im ganzen Burgenlandkreis. Erstmals seit gut sieben Monaten werde der für den Kreis gültige Inzidenzwert vom Robert-Koch-Institut an diesem Donnerstag mit unter 35 angegeben, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch während der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz der Kreisverwaltung. Konkret stehe für diesen Tag ein Wert von 31,3. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung“, so Ulrich. Ulrich warnte aber vor zu großer Euphorie. Schließlich könne der niedrige Wert auch daraus resultieren, dass in den vergangenen Tagen, während der Pfingstfeiertage und -ferien weniger getestet wurde. Zudem sei die Bevölkerung auch mobil gewesen...

Nach Ulrichs Worten werden dennoch bereits erfolgten Lockerungen, wie zum Beispiel die Öffnung der Außengastronomie am Montag und die der Innengastronomie am Dienstag, weitere Erleichterungen für die Bürger folgen. Dazu gehöre, dass die gerade eben in Kraft getretene vierte Coronaschutzverordnung des Landkreises an diesem Donnerstag schon wieder ihre Gültigkeit verliert. Das hängt mit der Unterschreitung der 35er Grenze des Inzidenzwertes zusammen. Es gelten nun „nur“ noch die Regelungen der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes, nicht aber die verschärften Regelungen der Coronaschutzverordnung des Kreises.

Das bedeutet zum Beispiel, dass auf Parkplätzen sowie an Haltestellen von Bussen und Bahnen keine Pflicht mehr besteht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bleibe die Sieben-Tage-Inzidenz bis Sonntag weiter unter 50, dann könnten laut Landesverordnung (Paragraf 13) ab Montag für den Sport wieder Lockerungen eintreten und Theater und Kino könnte unter Einhaltung bestimmter Regeln wieder in geschlossenen Räumen möglich sein.

Insgesamt sprach Ulrich für den Burgenlandkreis von einer „Luxusentwicklung“. Als er jüngst die am Montag in Kraft getretenen Coronaschutzverordnung unterschrieben habe, lag der Inzidenzwert bei 66,5. Dass der Wert danach so schnell so deutlich sinke, das habe man nicht gedacht.

Nur Zentrum Zorbau bleibt

Coronaschutzimpfungen bleiben dennoch wichtig. Und auch dazu gab es von Ulrich am Mittwoch eine Ansage: An diesem Donnerstag sollen für den Landkreis um 18 Uhr weitere 8.500 Termine für Erstimpfungen freigeschaltet werden. Sie werden vergeben über das Buchungsportal des Landkreises. Diese Impfungen mit den Impfstoffen Moderna oder Biontech sollen im Zeitraum vom 31. Mai bis 20. Juni verabreicht werden, sowohl in den sogenannten Unterimpfzentren und auch im Impfzentrum Zorbau.

Die Zweitimpfung werde es ausschließlich in Zorbau geben. Ulrich kündigte an, dass die Unterimpfzentren, von denen es eines auf dem großen Parkplatz in der Zeitzer Stephansstraße gibt, Anfang Juli geschlossen werden. Neben dem Landkreis verabreichen auch Arztpraxen in der Region Coronaschutzimpfungen. (mz)