Ein Mann ist mit Stichverletzungen in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Halle-Dölau aufgetaucht. Er musste notoperiert werden. Später stellte sich heraus: Seine Kleidung war kontaminiert - die Notaufnahme musste evakuiert werden.

Notaufnahme evakuiert! Mann kommt mit Stichverletzungen in Krankenhaus in Halle

Halle (Saale). - Am späten Donnerstagabend tauchte ein 69 Jahre alter Mann mit erheblichen Gesichtsverletzungen in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Halle-Dölau auf, wie die Polizei meldet.

Der wies demnach bei seinem Eintreffen im Krankenhaus um 21.50 Uhr erhebliche Gesichtsverletzungen auf, darunter eine massive Verletzung am rechten Auge und eine Stichwunde im Gesäß. Nach einer ersten medizinischen Versorgung sei der Mann wegen der Schwere der Verletzungen in ein anderes Krankenhaus verlegt und dort notoperiert worden, heißt es. Lebensgefahr bestünde aber nicht.

Der Mann habe angegeben, von zwei unbekannten männlichen Jugendlichen von hinten angegriffen. Genauere Angaben zum Tatort habe er aber nicht machen können, so die Beamten weiter. Sein Mobiltelefon fehle aber. Aus diesem Grund ermittele die Polizei wegen des Verdachts eines schweren Raubes.

Außerdem habe sich kurze Zeit später herausgestellt, dass die Kleidung des Verletzten mit einer bislang noch nicht bekannten Substanz, vermutlich einem Reizgas, kontaminiert war. Neun Angehörige des medizinischen Personals erlitten beim Kontakt mit dem Patienten Atemwegsreizungen und mussten ambulant behandelt werden. Die Notaufnahme habe zwischen 21.40 Uhr und 23.40 Uhr evakuiert und gelüftet werden müssen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.