Wegen Kontrolle in Samswegen Mit 100 km/h! 15-Jähriger Simson-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Samswegen versuchte am Freitagabend ein 15-Jähriger einer Polizeikontrolle zu entkommen. Bei der Verfolgungsjagd beschleunigte der Jugendliche mit seiner Simson auf bis zu 100 km/h. 

Von DUR, dpa Aktualisiert: 23.02.2026, 10:47
Gegen einen 15-Jährigen wird nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Gegen einen 15-Jährigen wird nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ermittelt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Samswegen. - Am Freitagabend wollte in Samswegen (Landkreis Börde) ein 15-Jähriger auf seiner Simson vor einer Polizeikontrolle fliehen. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte der Jugendliche jegliche Stoppsignale der Polizei und beschleunigte auf seiner Flucht auf bis zu 100 km/h. 

Daraufhin hätten die Beamten die Verfolgung über mehrere Feldwege aufgenommen. Nach zwölf Minuten sei es ihnen gelungen, den Jugendlichen zu stoppen.

Bei der anschließenden Kontrolle habe der 15-Jährige zugegeben, sein Moped technisch verändert zu haben. Die Beamten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und entzogen ihm den Führerschein.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Führerschein sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.