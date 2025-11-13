Auf der A14 in Richtung Magdeburg staut sich derzeit der Verkehr. Grund dafür ist ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A14 bei Magdeburg

Magdeburg. - Am Donnerstagmorgen hat es auf der A14 zwischen der Abfahrt Magdeburg-Sudenburg und Wanzleben einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben, teilt die Polizei mit.

Durch die Bergungsarbeiten ist derzeit der linke Fahrstreifen der A14 in Richtung Magdeburg gesperrt. Autofahrer müssen an dieser Stelle noch mit Stau rechnen.