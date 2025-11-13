weather wolkig
  4. Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A14 bei Magdeburg

Linke Fahrspur gesperrt Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A14 bei Magdeburg

Auf der A14 in Richtung Magdeburg staut sich derzeit der Verkehr. Grund dafür ist ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Von DUR Aktualisiert: 13.11.2025, 08:55
Auf der A14 hat es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben.
Magdeburg. - Am Donnerstagmorgen hat es auf der A14 zwischen der Abfahrt Magdeburg-Sudenburg und Wanzleben einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben, teilt die Polizei mit.

Durch die Bergungsarbeiten ist derzeit der linke Fahrstreifen der A14 in Richtung Magdeburg gesperrt. Autofahrer müssen an dieser Stelle noch mit Stau rechnen.