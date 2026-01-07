Ein 36-Jähriger ist am Montagmorgen bei Kassieck (Altmarkkreis Salzwedel) von der schneebedeckten Straße abgekommen. Nachdem sein Auto gegen einen Baum geprallt war, kam es auf einem Acker zum Stehen.

Zu schnell durch den Schneematsch! Auto kommt von Straße ab und kracht gegen Baum

Am Montag ist ein 36-Jähriger von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Kassieck. – Auf der K1095 bei Kassieck (Altmarkkreis Salzwedel) ist am Montagmittag ein Transporter gegen einen Baum gefahren, so die Polizei.

Demnach war der 36-jährige Fahrer in seinem Transporter auf der K1095 in Richtung Lindstedt unterwegs. Wegen Schneematsch auf der Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit sei das Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Auf einem Acker sei das Fahrzeug dann zum Stehen gekommen.

Der 36-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Schaden liege im fünfstelligen Bereich.