Wegen eines Unfalls war die B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau kurzzeitig voll gesperrt.

Unfall zwischen Letzlingen und Zienau: B71 ist nach kurzfristiger Sperrung wieder frei

Auf der B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau hat es einen Unfall gegeben.

Gardelegen. - Auf der B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau (Altmarkkreis Salzwedel) hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Daher war die Fahrbahn in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt. Angaben über mögliche Verletzte und die Ursache des Unfalls lagen am Dienstagmorgen noch nicht vor.