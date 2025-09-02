Mit Verkehrsbehinderungen müssen Autofahrer derzeit an Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Chaussee in Magdeburg rechnen. Dort hat es einen Unfall gegeben.

Unfall an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Chaussee in Magdeburg

An Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Chaussee in Magdeburg hat es einen Unfall gegeben.

Magdeburg. - An Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Chaussee in Magdeburg hat es Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Es kommt in diesem Bereich derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bitte ortskundige Autofahrer darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie lange die Behinderungen andauern werden, ist derzeit noch unklar. Auch Angaben über die Art des Unfalls und mögliche Verletzte liegen noch nicht vor.