Absolut fahruntauglich! Betrunkene landet auf der B246 bei Wanzleben im Straßengraben

Wanzleben. – Von einem Zeugen ist die Polizei darüber informiert worden, dass auf der B246 zwischen Remkersleben und Wanzleben (Landkreis Börde) ein Pkw im Straßengraben liege.

Bei Eintreffen der Beamten am Unfallort wurde eine aufgeregt wirkende Frau am Auto festgestellt, teilt die Polizei mit. Diese sei in der Nacht zu Dienstag auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, als ihr ein Lkw entgegengekommen sei.

Daraufhin sei die 43-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und sei in den Straßengraben gerutscht. Bei der Unfallaufnahme hegten die Beamten den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken hatte.

Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, so die Polizei. Dieser zeigte einen Wert von 2,38 Promille an, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Darüber hinaus sei festgestellt worden, dass für das Fahrzeug kein Pflichtversicherungsschutz bestand. Es wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.