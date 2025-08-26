Autofahrer müssen sich auf der A2 bei Magdeburg auf Verzögerungen einstellen. An einer Ausfahrt ist ein Lkw umgekippt. Teile der A2 sind deshalb an der Stelle gesperrt.

Magdeburg. – In der Nacht zu Dienstag hat es auf der A2 bei Magdeburg einen folgenschweren Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein 62-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache an der Ausfahrt Magdeburg Zentrum die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Das Fahrzeug sei dann gegen die Leitplanke geprallt. Mehrere Meter der dortigen Betonschutzplanke seien durch den Aufprall zerstört worden.

Lkw kippt auf A2 nahe Abfahrt Magdeburg Zentrum um

Der Lkw kippte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite im Zufahrtsbereich zur B189 in Richtung Stendal liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, so die Polizei weiter. Er sei zum Glück nur leicht verletzt worden.

Wegen der Bergungsarbeiten waren die rechte und mittlere Fahrspur auf der A2 im Bereich der Abfahrt Magdeburg Zentrum ab 5 Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt sei die einspurige Abfahrt/Ausfahrt zur B189 in Richtung Stendal.

Von der Abfahrt Richtung Magdeburg Zentrum kann nur eine Spur befahren werden. Aufgrund von Reparaturarbeiten bleibt die Auffahrt zur B189 in Richtung Stendal bis voraussichtlich Mittwochmittag gesperrt.