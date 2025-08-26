Weil ein Autofahrer beim Abbiegen den Gegenverkehr nicht beachtete, sind zwei Pkw auf der L52 an der Auffahrt zur A2 nahe Hohenwarthe zusammengestoßen.

Unfall beim Abbiegen: Pkw krachen auf L52 bei Hohenwarthe zusammen – Zwei Verletzte

Möser. – Auf der L52 in Hohenwarthe (Landkreis Jerichower Land) hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein Pkw beim Abbiegen auf die A2 ein entgegenkommendes Auto nicht beachtet und war mit diesem zusammengestoßen.

Beide Fahrer – eine 56-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann – wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, so die Polizei weiter. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.