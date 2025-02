Das Umspannwerk in Wolmirstedt ist um mehrere Tonnen Kupferkabel ärmer. Die Edelmetall-Diebe fuhren immer wieder vor, um ihre Beute abzutransportieren.

Im Umspannwerk in Wolmirstedt sind tonnenweise Kupferkabel gestohlen worden.

Wolmirstedt. - Tonnenweise Kupferkabel haben besonders dreiste Diebe zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in der Straße Am Umspannwerk in Wolmirstedt geklaut, wie die Polizei meldet.

Demnach drangen die bislang Unbekannten gewaltsam Zutritt in das umzäunte Gelände des Umspannwerks zwischen Wolmirstedt und Farsleben ein und brachen einen Container auf. Anschließend sollen die Kriminellen gleich mehrfach mit einem Fahrzeug zu einer Baustelle auf dem Gelände gefahren sein und so mehrere Tonnen Kupferkabel abtransportiert haben, heißt es.

Bei dem Coup sei ein geschätzter Schaden von 90.000 Euro entstanden sein. Die Funktionstüchtigkeit des Umspannwerks sei aber nicht beeinträchtigt worden, so die Beamten weiter.

Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.