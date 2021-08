Sextäter vergewaltigt 36-Jährige in Auto - wer kennt den Transporter mit Mopskopf?

Meißen/mz - Nach der Vergewaltigung einer 36 Jahre alten Frau in Meißen ermittelt die Polizei und bittet die Bevölkerung m Hinweise. Die Frau ist am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Elbe-Centers an der Niederauer Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, mit einem Messer bedroht in einen schwarzen Transporter gedrängt worden, wo der Mann die Frau missbrauchte, so die Meldung der Polizei.

Der unbekannte Täter sei etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Der Mann hatte eine Glatze und wurde als Mitteleuropäer beschrieben. Er sprach Deutsch mit regionaler Mundart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose sowie ein rotes T-Shirt. Der Transporter war mit einen weißen Aufkleber in Form eines Hundekopfes (Mops) versehen.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht oder kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.