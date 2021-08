Mit Auto überschlagen - Fahrerin stirbt bei Unfall auf A9

Bei einem Unfall auf der A9 ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen (Symbolbild).

Triptis/dpa - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A9 bei Triptis (Saale-Orla-Kreis) ums Leben gekommen. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach überholte ein Auto, dessen Fahrer oder Fahrerin der Polizei derzeit noch unbekannt ist, einen Lkw auf der rechten Fahrspur und wechselte dazu unmittelbar vor dem Wagen der später tödlich verunglückten Frau die Spur. Sie war mit ihrem Auto auf der mittleren Spur unterwegs gewesen.

Aufgrund des Manövers des unbekannten Fahrzeugs geriet ihr Wagen ins Schlingern und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Wald zum Stehen. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen starb die in ihrem Wagen eingeklemmte Frau noch am Unfallort.