Sieben Feuerwehren sind angerückt, um den Brand eines Imbisses in der Schlossstraße in Lützen im Burgenlandkreis zu bekämpfen. Anwohner mussten evakuiert werden.

Evakuierung in Lützen: Feuerwehr-Großaufgebot bei Brand von Imbiss

Feuer in Schlossstraße

In der Schlosstraße in Lützen brannte es. Dort stand ein Imbiss in Flammen.

Lützen. - Der Brand eines Imbisses in Lützen im Burgenlandkreis sorgte am späten Mittwochabend für ein Feuerwehr-Großaufgebot in der dortigen Schlossstraße, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach bemerkten Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses kurz nach 21 Uhr das Feuer. Sie mussten über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden, heißt es. Warum das Feuer ausbrach, sei bislang unklar.

Brand von Imbiss in Lützen: Schaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt

Die mit sieben Feuerwehren und 62 Kameraden angerückten Brandschützer konnten die Flammen offenbar zeitnah löschen. Das Gebäude erlitt Brand- und Rußspuren, die Statik sei aber offenbar nicht beeinträchtigt, heißt es. Der entstandene Schaden wird nach ersten Einschätzungen der Beamten auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Anwohner angrenzender Wohnhäuser hätten sich vorsorglich selbst in Sicherheit gebracht, heißt es. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Apartment über dem Imbiss sei allerdings derzeit unbewohnbar, so die Beamten weiter. Die betroffenen Bewohner seien privat untergekommen.