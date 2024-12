Lützen - Bei einem Brand in einem Dönerimbiss in der Schlossstraße in Lützen ist am Mittwochabend hoher Sachschaden entstanden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, sei das Feuer kurz nach 21 Uhr von Bewohnern des Obergeschosses des Wohn- und Geschäftshauses bemerkt worden. Die beiden Personen und ihr Hund mussten von der Feuerwehr mit einer Leiter gerettet werden, blieben aber unverletzt. Auch einige Nachbarn hätten ihre Häuser vorsorglich selbst verlassen, konnten jedoch noch am Abend zurückkehren.

