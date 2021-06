Nach einem Blitzeinschlag ist in Dermbach ein Gebäude in Flammen aufgegangen.

Dermbach - Bei einem Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. In der Nacht zu Montag fing das Wohngebäude eines Drei-Seiten-Hofs in Dermbach (Wartburgkreis) Feuer. Der 50-Jährige Bewohner des Hauses konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. (dpa)