90 Taten in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern: Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei zwei Frauen festgenommen. Sie sollen es vor allem auf ältere Menschen in Supermärkten abgesehen haben.

In ganz Ostdeutschland unterwegs

Leipzig/Halle/Magdeburg. - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei zwei Frauen festgenommen, die in Supermärkten im Osten Deutschlands – auch in Sachsen-Anhalt – systematisch Geldbörsen von älteren Kunden gestohlen haben sollen.

Die Täterinnen seien dazu immer wieder aus Polen nach Sachsen eingereist, teilte die Polizei in Leipzig mit. Ihr Ziel seien Geldbörsen mit EC-Karten und darin aufbewahrten Pinnummern gewesen. Unmittelbar nach den Diebstählen hoben die Täterinnen an nahegelegenen Geldautomaten Bargeld ab.

Diebstähle auch in Sachsen-Anhalt: Polizei nimmt Frauen fest

Den Frauen konnten den Angaben zufolge bisher 90 Einzeltaten, dazu auch welche in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, zugeordnet werden. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 48.000 Euro.

Eine der Tatverdächtigen im Alter von 31 Jahren wurde Ende Januar bei einer Verkehrskontrolle in Riesa festgenommen. Die zweite Frau (48) wurde in Polen festgenommen und sitzt derzeit in Auslieferungshaft.

An den Ermittlungen haben auch „Wiedererkenner“, sogenannte Super-Recognizer, der Kriminalpolizei mitgewirkt. Sie hätten Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täterinnen geben, obwohl diese bei den Taten Hygieneschutzmasken trugen, hieß es.