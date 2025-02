Mücheln/Quedlinburg. - Bereits am 18. August 2024 haben unbekannte Täter in Mücheln einen Skoda Yeti von einem privaten Grundstück entwendet.

Laut Polizei wurde das Fahrzeug dann in Leipzig über ein Kleinanzeigenportal im Internet zum Verkauf angeboten. Ein Interessent aus dem Raum Hannover habe sich am 25. September 2024 in Quedlinburg mit zwei unbekannten Personen zur Besichtigung des Autos getroffen. Einer der beiden Männer habe sich Ralf genannt. Der Käufer erwarb das zuvor gestohlene Fahrzeug und zahlte in bar, heißt es weiter.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Da es sich um Diebesgut handelte, habe der Käufer das Auto an den rechtmäßigen Besitzer zurückgeben müssen.

Während eines Tankvorganges im Raum Quedlinburg wurde einer der beiden unbekannten Täter, die den Wagen verkauft hatten, von einer Überwachungskamera aufgenommen, so die Polizei.

Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2241291 an die Polizei zu wenden.