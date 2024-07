In Genthin ist eine Supermarktmitarbeiterin von einem Dieb zusammengeschlagen worden. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.

Diebstahl in Genthin

In Genthin ist eine Supermarktmitarbeiterin von einem Mann geschlagen worden.

Genthin/DUR. - In der Genthiner Geschwister-Scholl-Straße ist es am Dienstag um 18.43 Uhr in einer Supermarktfiliale zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Ein 36 Jahre alter Mann versuchte laut Polizei, drei Bierflaschen zu klauen. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes habe dies bemerkt und den Mann auf sein Verhalten angesprochen, so die Polizei. Daraufhin sei der Tatverdächtige ausgerastet und habe der Frau mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen. Diese musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei wurde alarmiert und schnappte den Mann. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Verfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet.