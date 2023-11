In Dresden hat die Feuerwehr ein Mädchen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet - sie war ganz allein zuhause. Nachbarn verständigten die Einsatzkräfte, da sie den Rauchmelder gehört hatten.

Brand in Dresden

Dresden - Ein sechs Jahre altes Mädchen ist aus einer verqualmten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dresden gerettet worden. Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchwarnmelders gehört und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Sechsjährige war alleine in der Wohnung, die Eltern wurden von der Polizei kontaktiert.

Wo die Eltern sich befanden ist den Angaben zur Folge noch nicht geklärt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass der Rauch durch angebrannte Gegenstände auf dem Herd entstanden sei. Zum genauen Geschehen wird ermittelt.