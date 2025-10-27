Schriftzug entdeckt Amok-Ankündigung am Börde-Gymnasium Wanzleben! Polizei durchsucht Gebäude
Im Gymnasium Wanzleben sind am Montagmorgen Amok-Ankündigungen in der Damentoilette gefunden worden. Die Polizei gab nach einer Durchsuchung Entwarnung.
Aktualisiert: 27.10.2025, 13:43
Wanzleben. – Im Börde-Gymnasium in Wanzleben (Landkreis Börde) hat die Schulleitung am Montagmorgen Amok-Ankündigungen entdeckt, wie die Polizei informiert.
Auf der Damentoilette des Gymnasiums in Wanzleben sei der Schriftzug "Amok am 27. und 28.10." zu lesen gewesen. Die Schulleitung ließ daraufhin das Gebäude räumen.
Amok-Ankündigung am Gymnasium Wanzleben: Polizei gibt Entwarnung
Die Polizei überprüfte die Räume, fand jedoch nichts, was auf eine Gefahrensituation hindeuten könnte. Der Unterricht wurde danach wieder aufgenommen.
Bislang gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen.