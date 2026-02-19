Ein Autofahrer hat eine Unfallstelle auf der A2 während der Fahrt mit seinem Handy gefilmt und auf Social Media gepostet. Das wird für ihn nun teuer.

Unfall auf A2 mit Handy gefilmt! Dumm nur: Autofahrer verrät sich mit Video selbst

Der Mann muss ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg.

Hohenwarsleben. – Ein Autofahrer hat auf Social Media ein Video von einer Unfallstelle auf der A2 gepostet. Ein Posting, das nicht ohne Konsequenzen blieb, wie die Polizei mitteilt.

Den Angaben zufolge hatten Polizeibeamte in dem Video einen Verkehrsunfall auf der A2 wiedererkannt, den sie aufgenommen hatten.

Unfall auf der A2: Polizei macht Fahrer durch Social Media ausfindig

Dabei sei zu erkennen, wie der Mann an der Unfallstelle vorbeifährt und die Bergungsmaßnahmen filmt. Somit habe er sein Handy während der Fahrt und damit vorschriftswidrig benutzt.

Demnach wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Mann hat Polizeiangaben nach ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg erhalten.