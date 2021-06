A2 nach Lkw-Unfall in Richtung Hannover gesperrt

Magdeburg - Auf der Autobahn 2 ist in der Nacht zu Dienstag ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall bei Schackensleben (Landkreis Börde) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 60-jährige Pole mit seinem Sattelzug in Richtung Hannover auf einen Lastwagen aufgefahren, der von der Rastanlage Börde kommend auf dem rechten Fahrsteifen fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auffahrende Lastzug in die Mittelleitplanke geschleudert. Das vorrausfahrende Fahrzeug des 51-jährigen Polen drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der mit Getreide beladene Anhänger kippte um und verteilte seine Ladung auf allen Fahrstreifen.

Weshalb der 60-Jährige, der schwerverletzt in ein Krankhaus gebracht wurde, in das Heck des Sattelzugs krachte, ist unklar. Der 51-jährige blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die Autobahn 2 in Richtung Hannover auch am Dienstagmorgen nur eingeschränkt befahrbar. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann ist derzeit unklar. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgt an der Anschlussstelle Irxleben. (mz/mad)