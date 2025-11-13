Durch einen geplatzten Reifen ist ein Sattelanhänger auf der A14 nahe Ilberstedt in Brand geraten. Durch die Löscharbeiten war die Autobahn kurzzeitig gesperrt.

Ilberstedt. - In der Nacht zu Donnerstag ist auf der A14 nahe Ilberstedt ein Sattelanhänger in Brand geraten, teilt die Polizei mit.

Demnach platzte ein Reifen des Aufliegers kurz hinter dem Autobahnkreuz Bernburg und fing dadurch Feuer. Der 55-jährige Fahrer des Lkw habe dies umgehend bemerkt und das Fahrzeug auf den Standstreifen gefahren.

Anhänger eines Lkw gerät auf der A14 in Brand

Das Feuer griff anschließend auch auf den Radkasten des Anhängers über, konnte aber von der Feuerwehr kurze Zeit später gelöscht werden, so die Polizei weiter zu dem Brand.

Der Sachschaden am Sattelanhänger beläuft sich auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die A14 in Richtung Schwerin für zirka eine Stunde gesperrt.