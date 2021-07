Ein Rettungswagen fährt an einer Farbmarkierung an einer Unfallstelle vorbei.

Pösneck/dpa - Ein 52 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann verlor am Donnerstag zwischen Ranis und Pößneck (Saale-Orla-Kreis) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der schwer verletzte Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.