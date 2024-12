In Osterfeld und Geußnitz zog es Gäste auf Märkte, in Droyßig sangen die Don Kosaken. Und ins Jugendhaus waren Familien eingeladen.

Droyßig/Osterfeld/Geußnitz/MZ/ank. - Am dritten Adventswochenende gab es in der Region Zeitz nicht nur wieder eine Reihe von Weihnachtsmärkten zu erleben, sondern auch Konzerte mit festlicher Musik. So begeisterte Freitagabend zum Beispiel der Don Kosaken Chor Serge Jaroff sein Publikum in der Droyßiger Schlosskirche. In der Konzertpause gab es ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen unter Leitung von Stefan Auerswald, der dazu am Piano spielte.