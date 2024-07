Zeitz/MZ. - Bei einer Auseinandersetzung in der Zeitzer Innenstadt sind am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr zwei 18-Jährige verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Halle am Donnerstag auf Nachfrage mit. Die beiden Jugendlichen seien auf eine größere Gruppe, bestehend aus 15- bis 25-Jährigen, gestoßen. Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann sei aus der größeren Gruppe heraus zugeschlagen worden. Dabei soll auch ein Stock eine Rolle gespielt haben. Dass in der Auseinandersetzung ein Messer eine Rolle gespielt habe, so wie es in Zeitz inzwischen die Runde macht, konnte die Polizei nicht bestätigen. Die beiden Opfer seien ambulant behandelt worden. Die Ursache der Auseinandersetzung ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.