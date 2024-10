Die Polizei rückte am Mittwochmorgen zu einem Unfall aus, der sich auf der B180 am Abzweig zum Zeitzer Klinikum ereignet hatte.

Zeitz/MZ/ank. - Ein Abbiegefehler bei Zeitz führte am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Frau verletzt worden ist. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte, geschah der Unfall auf der Bundesstraße 180, nahe des Ortsausgangs Zeitz in Richtung Meuselwitz (Altenburger Land), und zwar am Abzweig zum Zeitzer Klinikum. Dort waren zwei Pkw zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge konnte nach dem Unfall weiter gefahren werden, der zweite Wagen musste nach dem Crash abgeschleppt werden. Die 23-jährige Unfallbeteiligte, die als verletzt gilt, hat laut Polizei selbst dafür gesorgt, dass sie sich im Zeitzer Klinikum einem Arzt vorstellen konnte. Vorerst werde davon ausgegangen, dass die Frau leichtere Verletzungen erlitten hat, so ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag gegenüber der MZ.