Zwei Autofahrer werden schwer verletzt

Zeitz/MZ - Beim Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B 180 in Zeitz sind am Donnerstagmorgen die beiden Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Pkw-Fahrer an der Kreuzung zum Krankenhaus nach links abbiegen und beachtete dabei aber nicht das entgegenkommende Fahrzeug. Die beiden Fahrer mussten ins Krankenhaus transportiert werden, die beiden Autos wurden abgeschleppt, so die Polizei.