Zirkus Atlantik lockt in Zeitz fünfmal ins Zelt

Zirkus zu Gast in Zeitz

Zirkus Atlantik gastiert im Mai 2023 in Zeitz,inks: Juniorchef Sandro Köllner, r. Robert Köllner Foto: Torsten Gerbank

Zeitz/MZ/ank - Zirkusluft können Zeitzer ab diesem Mittwoch auf dem Platz zwischen Elsterpromenade und Geschwister-Scholl-Straße schnuppern. Der Zirkus Atlantik hat sein Zelt aufgebaut und bietet bis Sonntag täglich eine Vorstellung. Juniorchef Sandro Köllner (links), sein Bruder Robert und weitere zwölf Akteure erwarten ihr Publikum unter anderem mit Artistik und Tierdressur. Mit von der Partie sind die Kamele Jonas, Jury, Diego und Manfred. Sie treten gemeinsam mit Pferden auf. Das sei ungewöhnlich, so Sandro Köllner, der die Dressur darbietet und auch noch Handstandartistik zeigt. Vorstellungen beginnen Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils 17 Uhr, Samstag 15 Uhr und Sonntag 11 Uhr. Die Kasse öffne jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Das Programm, so Sandro Köllner, dauere etwa zwei Stunden. Es gibt eine Pause, in der die Tierschau besucht werden könne. Dabei haben Gäste die Möglichkeit, einer Schlange ganz nah zu kommen.