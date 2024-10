Eröffnung Zuckerfest am 4. Oktober in Zeitz: Veranstalter Martin Exler von Hex.Event und Bürgermeisterin Kathrin Weber haben alle Hände voll zu tun.

Zeitz/MZ. - Auf dem Münchner Oktoberfest wird angezapft. Zeitz kann das auch. Zur offiziellen Eröffnung des Zuckerfestes wurde auch in diesem Jahr auf dem Altmarkt ein Bierfass angestochen. Bürgermeisterin Kathrin Weber und Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer von Hex.Event, griffen zum Hammer. Damit startete am Freitagabend auch das Programm, die große Radio-SAW-Party. Angekündigt waren Warren Green & Meilenstein.

Auch auf dem Roßmarkt gab es bereits Livemusik. Und auch wenn das Wetter noch nicht so richtig mitspielt, sind alle Zeitzer in die Innenstadt eingeladen. Dort geht es am Samstag, 5. Oktober, nicht nur mit vielen Händlerständen, sondern auch mit viel Musik weiter: Um 10 Uhr ist, egal, ob es regnet, ein gute-Laune-Start in den Tag mit Chmelli versprochen.

Danach geben sich die Zeitzer Bigband, die ZCV-Tanzgruppen und Blusofa sozusagen die Klinke in die Hand. Die Bla-Blös-Guggen aus Pegau sind eingeladen, und am Samstagabend steht die große Zuckerfest-Party auf dem Programm. Die SHE Rockband und ein Joe-Cocker-Double sind angekündigt. Fürs leibliche Wohl ist mit vielen Angeboten ebenfalls gesorgt.