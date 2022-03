Zeitzer Verein sucht Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine

Zeitz/MZ/ank - Wie viele andere auch, will der Zeitzer Verein für Stadtmarketing mit seinen Mitgliedern Opfern des Krieges in der Ukraine helfen. Er wolle sich dabei auf die Unterstützung von Flüchtlingen und deren Unterbringung hier konzentrieren, sagte Vereinschef Martin Exler am Donnerstagmorgen. Deshalb werde Wohnraum für Kriegsflüchtlinge gesucht. Zudem bittet der Verein, dass sich Menschen melden, die beim Herrichten anpacken oder Patenschaften für Flüchtlinge übernehmen. Benötigt werden ebenfalls Sachspenden. Dabei geht es sowohl um Mobiliar für die Wohnungen als auch um Bekleidung für die Flüchtlinge. Wer die Aktion unterstützen wolle, der könne sich an folgende Telefonnummer wenden: 0162/71 66 83 3. Kontaktaufnahmen sind auch möglich über die E-Mail-Adresse info@zeitzmeineregion.de oder über den Facebook-Auftritt des Vereins. Erste Wohnungen seien bereits möbliert, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützung kommt unter anderem von Großvermietern.