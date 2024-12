Theißen/MZ. - Zentrale“ steht in blauen Druckbuchstaben auf der Schaufensterscheibe der Nummer 37 in der Kalkstraße in Zeitz. Am Schreibtisch sitzt Peter Züche. Um seinen Hals klappern an einem langen Band viele Schlüssel und in der Jackentasche befinden sich zwei weitere Bündel. „Nur die wichtigsten“, beschwichtigt der dienstälteste Taxiunternehmer in Zeitz. Seit 34 Jahren ist er am Ball und hat sich durch die vielen Jahre mit Höhen und Tiefen allein durchgewurschtelt. „Alle anderen haben verkauft oder sind der zweite Besitzer.“

