Nicht nur in den Winterferien bietet die Freizeitstätte in der Zeitzer Freiligrathstraße nun mehr Gelegenheit, sich im Wasser zu tummeln. Was sich ändert.

Zeitz/MZ/ank. - Das Zeitzer Bäderteam verändert in den kommenden Winterferien die Öffnungszeiten der Naether-Schwimmhalle in der Freiligrathstraße. Damit bietet es mehr Zeit, um Bahnen zu ziehen. Die Ferienwoche, heißt es aus der Stadtverwaltung, könne so „bestens für einen oder mehrere Besuche im Naether-Bad genutzt werden“. Das Bad hat in den Ferien vom 27. bis 31. Januar wie folgt geöffnet: Montag von 7 bis 12 Uhr, Dienstag von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 22 Uhr, Mittwoch von 7 bis 12 Uhr, Donnerstag von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, Freitag von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 21 Uhr. Ab Samstag, 1. Februar, gelten laut Stadt wieder die normalen Öffnungszeiten.

Es gibt aber eine Ausnahme, und die dürfen Badegäste freitags genießen. Denn ab sofort hat die Schwimmhalle an jedem Freitag bis 21 Uhr geöffnet und nicht mehr nur bis 18 Uhr. „Die verlängerten Öffnungszeiten werden sehr gut genutzt, und deshalb wollen wir unseren Gästen und denen, die in der Woche keine Möglichkeit und Zeit finden, ein Angebot machen und haben deshalb freitags ab sofort bis 21 Uhr geöffnet“, so Sandra Gerste, Sachgebietsleiterin der Bäder der Stadt Zeitz.

Zudem habe sich die Schwimmschule Flipper im Bad eingemietet und biete dienstags von 18 Uhr bis 20 Uhr Aqua-Fitnesskurse an.