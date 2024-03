Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plauen/Zeitz/MZ/yve. - Sechs Zeitzer Schwimmer nahmen am vergangenen Wochenende erfolgreich am 15. Vogtland- Schwimmcup des SC Plauen 06 teil. Bereits die angemeldeten Schwimmer versprachen einen spannenden Wettkampf mit starker Konkurrenz. Die Jahrgänge 2015 und 2016 starteten viermal, die älteren Jahrgänge alle Lagen über die Distanz von 50 Meter und die besten acht Starter in jedem Jahrgang kamen ins Finale über 200 Meter Lagen, so teilt Trainerin Bianca Hoffmann mit.