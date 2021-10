Zeitz/MZ - Die Zeitzer Philatelisten feiern das zweite Jahr in Folge 140. Geburtstag. War es im vergangenen Jahr der Verein an sich, der dieses Jubiläum begehen konnte, so ist es nun die Mitteldeutsche Philabibliothek, die von den Zeitzer Freunden der Briefmarken und der Postgeschichte betreut wird. Denn als der Verein 1880 gegründet wurde, wurde praktisch gleich mit festgelegt, dass der Verein, als dessen Gründungsvater Bäckermeister Gustav Erfurth gilt, eine philatelistische Bibliothek anlegt.

Zeitzer Philatelisten feiern Geburtstag: Welchen Schatz sie hüten

Erfurth selbst, so sagt Hubert Tretner, der dem Verein heute vorsteht, sei ein begeisterter Sammler von philatelistischer Literatur gewesen. Die Bibliothek, die inzwischen den Eigennamen Hans Grünewald trägt, der einst Vereinsvorsitzender war, ist in Räumlichkeiten der Grundschule Elstervorstadt untergebracht. Mehr als 10.000 Werke sind in ihr zu finden. Natürlich dreht sich in ihnen alles um Philatelie- und Postgeschichte.

Sie beherbergt Ausstellungskataloge, Handbücher, Zeitschriften und andere Werke. Die Bibliothek gilt mit ihren 140 Jahren als älteste philatelistische Fachbibliothek in Deutschland. Und sie wird eben ehrenamtlich vom Zeitzer Verein betreut. Ein aktueller Bibliothekskatalog wird gegenwärtig erstellt. Die Bibliothek kann für ein laut Tretner „moderates“ Entgelt genutzt werden. Entliehen werden können Werke auch auf dem Postweg, so dass die Nutzer praktisch nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus ganz Deutschland oder darüber hinaus stammen können.

Neunte Zeitzer Ansichtskarten-Ausstellung zu sehen

Wer mehr über die Phila-Bibliothek und über die Zeitzer Philatelisten wissen möchte, der hat am Sonntag dazu Gelegenheit. Im Rahmen der Landesliteraturtage, die Samstag eröffnet werden und des Tages der offenen Türen der Zeitzer Bibliotheken am Sonntag, präsentieren sich auch die Philatelisten. Sie laden von 10 bis 16 Uhr in die Grundschule Elstervorstadt ein.

In sechs Vitrinen werden die seit 1954 von Zeitzer Philatelisten publizierten philatelistischen und postgeschichtlichen Hefte, Broschüren und Bücher gezeigt. Zudem gibt es unter anderem die neunte Zeitzer Ansichtskarten-Ausstellung zu sehen. Zur Feier des Tages gibt es eine sogenannte Sonderganzsache, also eine speziell gestaltete Postkarte mit Blick in die Phila-Bibliothek und dazu einen Sonderstempel.

Kontakt zum Verein: mohutz@hotmail.de